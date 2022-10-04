Лавров заявил, что большинство государств понимают правоту России в ситуации с Украиной | 360°

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Лавров заявил, что большинство государств понимают правоту России в ситуации с Украиной

Глава МИД Лавров: большинство стран знают, что Россия права в ситуации с Украиной

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Подавляющее большинство стран понимают, что Россия права касательно ситуации вокруг конфликта на Украине. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Подавляющее большинство стран, я вам гарантирую, прекрасно понимают нашу правоту, не у всех хватает мужества, да и просто сил, объективно, об этом говорить прямо», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

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Лавров отметил, что множество стран отказываются поддержать Запад в санкционном давлении на Россию. Он высказал мнение, что признание западными странами принятия четырех новых регионов в состав РФ не имеет никакого принципиального значения.

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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области провели референдумы на своих территориях о включении в состав России. Абсолютное большинство жителей поддержали эту инициативу. Президент РФ Владимир Путин и главы этих субъектов 30 сентября подписали соответствующие договоры.

Сергей Лавров

Украина

Референдумы о присоединении к России

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