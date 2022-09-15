Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН | 360°

Власть 15 сентября 2022, 12:27 Поделиться Telegram

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Viber Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН Представитель МИД РФ Захарова: министр Лавров выступит на заседании Генассамблеи ООН РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет в США с 20 по 26 сентября. Об этом на брифинге заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, ее слова привел ТАСС.

«Лавров, кроме выступления на заседании Генассамблеи ООН, планирует провести порядка 20 двусторонних встреч», — заявила она.

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На полях Генеральной ассамблеи, добавила Захарова, пройдет встреч глав МИД стран БРИКС.

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«Нам еще предстоит решить вопрос с логистикой, учитывая все препятствия, которые выстроили США», — добавила дипломат.

Ранее стало известно, что у Лаврова и еще нескольких дипломатов возникли трудности с получением визы США, необходимой для поездки на Генассамблею, однако ситуация разрешилась положительно.

Лавров сообщал, что пока не видит у стран Запада готовности к переговорам с Россией.

Захарова жестко раскритиковала США, заявив, что у них нет моральных и правовых полномочий решать судьбу третьих стран.

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