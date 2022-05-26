Лавров высказался о ситуации в Сирии

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заметил, что в Сирии в основном остаются задачи обеспечения безопасности и стабильности. Об этом сообщил RT.

«Ну, а из военных задач, непосредственно которые решает сирийская армия при нашей поддержке, это Идлиб, где террористическая угроза никуда не исчезла, она сохранилась», — обозначил министр.

Он обратил внимание на заявления турецкой стороны о том, что Анкара старается выполнять договоренности, которые несколько лет назад были достигнуты президентами РФ и Турции.

«Дело, как мы все видим, идет туго. Поэтому эта задача остается на повестке дня», — добавил Лавров.