Лавров высказался о «сделке века» США по ближневосточному урегулированию

По словам министра, надо дождаться официальной публикации текста. Лавров выразил надежду, что план американских партнеров предадут гласности и не закроют для международного сообщества.

«И когда такой текст будет уже обнародован, наверное, самое главное — это узнать позиции сторон, в том числе и прежде всего позицию палестинцев», — цитируют дипломата «Известия».

Он признался, что ему хотелось бы, чтобы эту ситуацию проанализировал квартет международных посредников. Глава МИД напомнил, что в последние годы этот механизм не задействовался.