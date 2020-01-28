    28 января 2020, 16:21

    Лавров высказался о «сделке века» США по ближневосточному урегулированию

    Артур Блянихов

    Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прокомментировал план Вашингтона по урегулированию израильско-палестинского конфликта. Этот план получил название «сделка века», передает РИА «Новости».

    По словам министра, надо дождаться официальной публикации текста. Лавров выразил надежду, что план американских партнеров предадут гласности и не закроют для международного сообщества.

    «И когда такой текст будет уже обнародован, наверное, самое главное — это узнать позиции сторон, в том числе и прежде всего позицию палестинцев», — цитируют дипломата «Известия».

    Он признался, что ему хотелось бы, чтобы эту ситуацию проанализировал квартет международных посредников. Глава МИД напомнил, что в последние годы этот механизм не задействовался.