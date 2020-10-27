Лавров высказался о новых санкциях Евросоюза

«Вместо того, чтобы уважать этот международно-правовой документ (Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам — прим. RNS), представители Германии и Франции инициировали очередную серию незаконных санкций ЕС против граждан России», — отметил Лавров.

По его словам, все это демонстрирует неспособность ЕС адекватно оценивать события, происходящие в мире. Министр добавил, что Россия не оставляет без соответствующей реакции антироссийские выпады западных коллег, которые забыли о дипломатии, «опустившись до банального хамства».