Лавров встретится с вице-премьером ПНС Ливии
Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова анонсировала предстоящую встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с вице-премьером Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгом. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».
По словам Захаровой, встреча Лаврова с Майтыгом состоится 29 января в Москве. Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят развитие сотрудничества между Россией и Ливией, а также перспективы урегулирования ливийского кризиса.