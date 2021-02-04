Лавров встретится с главой МИД Финляндии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
По данным сайта «Аргумента и факты», министры обсудят сотрудничество между странами. В число тем войдут график политических контактов, торгово-экономическая и культурно-гуманитарная сферы, а также форматы сотрудничества на Балтике и на Севере Европы. Хаависто прибудет в Россию «по соответствующему приглашению».