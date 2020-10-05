Лавров: врачи «Шарите» не нашли отравляющих боевых веществ в анализах Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал расследование дела Алексея Навального «издевательством над здравым смыслом». Глава МИД также рассказал, что врачи клиники «Шарите» не обнаружили в анализах блогера отравляющих боевых веществ.

Сегодня Сергей Лавров выступил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Это просто издевательство над здравым смыслом. Понятно это и для наших западных коллег, которые отказывают нам в требовании, основанном на обязательной к исполнению международной конвенции», — заявил он.

При этом Лавров, предположил, что «русофобский запал» мешает коллегам из-за рубежа руководствоваться здравым смыслом.

Кроме того, дипломат сообщил, что врачи берлинской клиники «Шарите» не нашли в крови оппозиционера следы боевого яда. Но о наличии отравляющих веществ заявили в клинике бундесвера, сообщает агенство. Также Лавров еще раз подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее установить истину в этом деле.

Ранее в пресс-служба МИД РФ сообщили, что власти Германии отказали на просьбу российского посольства предоставить консульский доступ к Алексею Навальному, передает РИА ФАН.