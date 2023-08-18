Власть 18 августа 2023, 14:19 Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН Путин утвердил состав делегации России на Генассамблее ООН во главе с Лавровым РИА «Новости»

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На 78-ю сессию Генассамблеи ООН от России отправится делегация из специалистов министерства иностранных дел, сенатора, депутата и дипломатов, которую возглавит министр Сергей Лавров. Распоряжение президента Владимира Путина опубликовали на портале правовой информации.

Глава государства утвердил состав делегации. В нее вошли замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН в Нью-Йорке Василий Небензя, председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Возглавил представителей России министр Сергей Лавров.

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Заместителями членов делегации Владимир Путин указал пять директоров профильных департаментов МИД России.

Очередная сессия Генассамблеи ООН откроется 5 сентября 2023 года. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин не планировал участвовать в ней, сообщили «Известия».