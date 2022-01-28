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    28 января 2022, 15:12

    Лавров в шутку назвал Зеленского пианистом

    Глава МИД Лавров пошутил про Зеленского-пианиста

    Александра Ломейко

    Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил о прошлом президента Украины Владимира Зеленского. С юмором министр отреагировал на вопрос о причинах, по которым российское руководство не встречается с украинским лидером.

    Лавров в шутку назвал Зеленского пианистом

    Лаврова спросили об этом во время интервью четырем радиостанциям, сообщил сайт MK.RU. Журналисты напомнили дипломату, что Зеленский был комсомольцем, играл в КВН и появлялся на российских телеканалах.

    «Он пианист еще», — отшутился глава МИД РФ.

    Не исключено, что Лавров намекнул на довольно известный номер в программе «95-й квартал». В нем Зеленский изобразил игру на рояле причинным местом.

    Вернувшись к сути вопроса, министр заявил о готовности России обсуждать с Зеленским нормализацию российско-украинских отношений.

    «Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся», — процитировал Лаврова сайт RT.

    Вопрос Донбасса, подчеркнул глава МИД РФ, необходимо рассматривать только в контактной группе. «Нормандская четверка» решила, что именно она будет заниматься урегулированием конфликта напрямую между Киевом, Донецком и Луганском.