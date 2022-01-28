Лавров в шутку назвал Зеленского пианистом

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил о прошлом президента Украины Владимира Зеленского. С юмором министр отреагировал на вопрос о причинах, по которым российское руководство не встречается с украинским лидером.

Лаврова спросили об этом во время интервью четырем радиостанциям, сообщил сайт MK.RU. Журналисты напомнили дипломату, что Зеленский был комсомольцем, играл в КВН и появлялся на российских телеканалах.

«Он пианист еще», — отшутился глава МИД РФ.

Не исключено, что Лавров намекнул на довольно известный номер в программе «95-й квартал». В нем Зеленский изобразил игру на рояле причинным местом.

Вернувшись к сути вопроса, министр заявил о готовности России обсуждать с Зеленским нормализацию российско-украинских отношений.

«Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда договорятся», — процитировал Лаврова сайт RT.

Вопрос Донбасса, подчеркнул глава МИД РФ, необходимо рассматривать только в контактной группе. «Нормандская четверка» решила, что именно она будет заниматься урегулированием конфликта напрямую между Киевом, Донецком и Луганском.