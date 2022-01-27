Лавров в день памяти жертв Холокоста напомнил о реабилитации нацистов на Украине

Противодействие попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны должно стать одним из приоритетов для всего международного сообщества. Это особенно актуально на фоне того, что сейчас пытаются реабилитировать некоторых нацистов и коллаборационистов в некоторых западных странах и на Украине. Об этом напомнил глава российского МИД Сергей Лавров.

Министр напомнил, что нацистский режим принес множество страданий всему человечеству. Они уничтожали не только евреев, но и другие этнические группы, в том числе миллионы русских людей, напомнило «РИА Новости».

«Наш святой долг — хранить память о жертвах „коричневой чумы“ и продолжать чтить тех, кто ценой своей жизни освободил мир от ее ужасов», — зачитал послание Лаврова заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин участникам мемориального вечера «Хранитель памяти».

Глава МИД в своем послании добавил, что на сегодняшний день крайне важно предпринять все возможное, чтобы избежать ошибок прошлого и подобных зверств в настоящем и будущем. Поэтому, подчеркнул Лавров, противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны настолько необходимо.

27 января во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Эту дату установила Генассамблея ООН в 2005 году. Именно в этот день силами Красной армии удалось освободить один из наиболее печально известных немецких концлагерей Аушвиц (Освенцим).