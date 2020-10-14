Лавров усомнился в продлении договора СНВ-3
Лавров подчеркнул, что контакты с Соединенными Штатами на этот счет продолжаются. Его слова привел «Интерфакс».
«Такой перспективы я лично не вижу. Мои коллеги, которые работают в межведомственном формате и встречаются с американской делегацией, тоже не видят такой перспективы», — пояснил министр.
При этом Москва, сказал дипломат, никогда «не хлопнет дверью» и не заявит о прекращении каких-либо контактов.
Договор СНВ-3 является двусторонним. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года и обязал США и Россию сократить арсеналы развернутых стратегических ядерных вооружений. Действие соглашения рассчитано на 10 лет с возможным продлением еще на пять по взаимной договоренности сторон.
Накануне в Вашингтоне заявили, что готовы на заморозку ядерного арсенала, если на такой же шаг пойдет Москва. При согласии Кремля на выдвинутые условия в Белом доме согласились продлить СНВ-3 на «некоторое время».