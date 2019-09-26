  • Лавров усомнился в надежности партнерства с ЕС

    26 сентября 2019, 07:16

    Александра Ломейко

    Евросоюз ненадежен в качестве партнера для России. Попытки Москвы наладить равноправный диалог в объединении игнорируют и продолжают «играть в геополитику „с нами или против нас“».
    Лавров усомнился в надежности партнерства с ЕС

    Такое мнение в интервью газете «Коммерсант» высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «Евросоюз — ненадежный партнер», — подчеркнул глава российского МИД.

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    Он добавил, что со своей стороны Россия старалась «отказаться от логики „свой-чужой“» на общем пространстве. Ни это, ни желание говорить на равных условиях, исходившее от Москвы, результата не принесли.

    «ЕС задолго до украинского кризиса, санкций, Крыма исповедовал эту логику», — сказал Лавров.

    Министр иностранных дел напомнил, что еще в 2004 году, во время первого Майдана, у Киева требовали определиться со стороной — Россия это будет или Европа. Озвучивали позицию официальные лица стран-членов ЕС.

    Сергей Лавров высказался и о вероятном смягчении санкций со стороны европейский стран, если в украинском вопросе будет достигнут прогресс. Министр подчеркну, что Москву не волнует, отменит ли ЕС ограничительные меры.