Лавров уличил Запад в краже у России более 300 миллиардов долларов

Россия лишилась более чем 300 миллиардов долларов. Запад фактически похитил их, присвоив уплаченные за поставки газа деньги. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Al Arabiya, содержание которого опубликовала пресс-служба российского ведомства.

Лавров напомнил, что подписанные по поставкам газа контракты предусматривали выплаты в долларах и евро. Импортеры российского топлива отправляли платежи напрямую на счета «Газпрома», а средства находились в западных банках.

«Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные „друзья“ украли у нас более, чем 300 миллиардов долларов, по факту они украли то, что заплатили сами же за газ», — отметил глава МИД РФ.

Иными словами, добавил Лавров, все эти годы западные страны пользовались газом из РФ бесплатно. Россия изменила схему оплаты топлива, «чтобы избежать продолжения этого грабежа».

«Газпром» прекратил поставлять газ в Польшу и Болгарию, которые отказались рассчитываться за него в рублях. Власти Чехии тоже заявили, что не пойдут на поводу у России.