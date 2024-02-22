Власть 22 февраля 2024, 20:42 Лавров уличил США в ведении прямой войны против России Глава МИД Лавров: США воюют против России не только гибридно, но и напрямую РИА «Новости»

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Соединенные Штаты воюют против России не только гибридно, но и в ряде случаев напрямую. Об этом журналистам по итогам заседания глав МИД G20 заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, трансляцию пресс-подхода вел RT.

ВСУ не смогли бы бороться с Россией без американского оружия, инструкторов и наводчиков, а также без данных с американских спутников, отметил глава внешнеполитического ведомства.

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«То, что американцы воюют против нас, по сути дела, уже даже не только гибридно, но и в целом ряде случаев напрямую — это уже тоже факт», — заявил Лавров.

Участники заседания G20 на уровне министров иностранных дел на встрече в Рио-де-Жанейро обсудят напряженность в мире. Попытки включить в повестку дня украинский вопрос вызовет разногласия, российские дипломаты призвали не превращать «Двадцатку» в альтернативу Совбеза ООН.