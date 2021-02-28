Лавров указал СЕ на ущемление прав русскоязычного населения Украины

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал Совет Европы к реакции на ущемление прав русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии. Об этом говорится в послании Лаврова генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич, опубликованном на сайте МИД РФ.

Отсутствие реакции на нарушения прав человека подрывает авторитет Совета Европы, указал Лавров.

«Организация, возникшая на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно взирать на проявления исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов», — отметил он.

Будущее СЕ зависит от способности организации сохранять самостоятельность и работать без двойных стандартов, следуя интересам всех стран континента, подчеркнул российский министр.

Лавров заявил об этом в своем послании по случаю 25-летия членства России в Совете Европы.

Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский ранее опроверг слухи о возможном выходе России из состава организации. Дипломат подчеркнул, что Москва готова расширять взаимодействие с Брюсселем, в том числе в сфере вакцинации населения от коронавируса.