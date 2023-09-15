Власть 15 сентября 2023, 11:56 Лавров указал на заговор вокруг темы переговоров России и Украины Лавров: вокруг темы переговоров России и Украины возникает настоящий заговор РИА «Новости»

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Настоящий заговор формируется вокруг темы российско-украинских переговоров. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола, посвященного разрешению украинского кризиса.

«Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», — процитировал главу МИД RT.

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Российская сторона пообещала реагировать на все серьезные предложения по урегулированию и действует именно так, отметил Лавров. Представители РФ встречались со многими делегатами из разных стран, указал руководитель внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил о переговорах президента России Владимира Путина с группой из семи лидеров Африканского союза, которые летом дважды приезжали в РФ. По итогам Россия и страны Африки сделали совместное заявление, в нем отмечались определенные результаты на гуманитарном треке, обратил внимание глава МИД.

В заявлении, в частности, говорилось, что РФ твердо выступает за возобновление зерновой сделки, включая и украинскую, и российскую часть пакета, подытожил Лавров.