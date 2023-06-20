Власть 20 июня 2023, 13:05 Лавров указал на одержимость Запада сохранением гегемонии Глава МИД Лавров: Запад одержим сохранением гегемонии на международной арене Пресс-служба МИД России

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Западные страны одержимы осознанием уверенности в собственной правоте и сохранением гегемонии на международной арене. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова привел ТАСС.

«Запад одержим сохранением своей гегемонии на международной арене, внедрением и увековечиванием своих правил», — сказал глава МИД после встречи руководителей делегаций, участвующих в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

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Лавров добавил, что правила, устанавливаемые западными государствами, подрывают международное право. Эти постулаты формулируют по принципу «когда мне выгодно — будет белое, когда мне не выгодно — будет черное», указал министр.

Такая тенденция прослеживается в разных областях международной жизни, добавил глава МИД России. Она проявляется в отношении Запада к деятельности интеграционных структур на постсоветском пространстве, привел пример Лавров.

Ранее министр предупредил, что США попытаются вмешаться во внутренние дела России в преддверии выборов 2024 года. Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что Запад собирается расшатать политическую стабильность в РФ, сообщил RT. Лавров назвал порочной практикой вмешательство западных стран во внутренние дела суверенных государств.