Лавров: «старшие товарищи» запретили другим странам просить у России помощь

Некоторые страны Европы хотели бы обратиться за помощью в борьбе с коронавирусом к России, однако не делают этого. Им запретили «старшие товарищи», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом он рассказал в эфире Первого канала. Он отметил, что в МИД России об этом узнали от разных источников.

Целый ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи, в которых у нас действительно есть хорошие сравнительные преимущества Сергей Лавров.

Однако они этого не делают. По словам Лаврова, запрет на просьбы о помощи эти страны получили от «старших товарищей». В пример он привел недавний случай, который произошел с известным футбольным клубом Европы. Его представители обратились к своим знакомым из России с просьбой выделить им поддержку. Министр уточнил, что они готовы были заплатить за помощь. Когда российская сторона одобрила просьбу клуба, оттуда пришло еще одно письмо. Представитель извинился и заявил, что сделка не может состояться по «непонятным причинам». Он подчеркнул, что им «не разрешили этого сделать», но не уточнил, кто именно запретил.

Лавров сперва не поверил, что такое могло произойти, однако он сам видел оригиналы этих документов.

В конце марта Россия оказала помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса. 21 марта Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте договорились об этом, а уже на следующий день РФ направила в страну 15 самолетов. Они доставили в Италию военных вирусологов, защитные средства и оборудование для дезинфекции.