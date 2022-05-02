Лавров сравнил Зеленского с Гитлером

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг аргумент президента Украины Владимира Зеленского о том, что в его стране не может быть нацизма, поскольку он сам еврей. Дипломат отметил, что еврейские корни были и у Адольфа Гитлера. Об этом Лавров заявил в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Глава российского МИД пояснил, что еврейское происхождение Зеленского, стоящего во главе Украины, не закрывает проблему национализма.

«Ну а то, что аргумент он (Зеленский — прим. ред.) выдвигает: „Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей“. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит», — заявил Лавров.

Он добавил, что давно существует еврейская мудрость, согласно которой именно евреи являются самыми ярыми антисемитами.

«В семье не без урода, как у нас говорят», — указал Лавров.

Лавров в интервью Mediaset рассказал, что нацификация на Украине есть. Он напомнил о боевиках из радикальных батальонов, которые носят нацистскую символику на одежде, а также на теле в виде татуировок, писал RT.