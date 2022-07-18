facebook_pixel
    18 июля 2022, 00:59

    Лавров сравнил украинский кризис с «большой игрой» по сценарию

    Глава МИД Лавров: украинский кризис похож на «большую игру» по сценарию

    Нина Петлинова

    Украинский кризис предстает как «большая игра» по сценарию, отметил глава МИД России Сергей Лавров. При этом разговоры про готовность Запада учитывать права и интересы русских, которые после распада СССР оказались на независимой Украине и в других постсоветских странах — не более чем инсценировка.

    Об этом Лавров написал в свой статье «Об инсценировках как методе политики Запада» для «Известий».

    «Если смотреть на сегодняшние события через историческую призму, то весь украинский кризис предстает как „большая игра“ по сценарию, продвигавшемуся когда-то еще (Збигнев) Бжезинским. Разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой», — отметил он.

    Лавров уточнил, что Вашингтон и Евросоюз еще в начале 2000-х годов стали открыто требовать от Украины сделать выбор, с кем она хочет сотрудничать — с Россией или Западом. А с 2014 года «Запад безоговорочно руководит» русофобским режимом, которому помог прийти к власти через госпереворот. Частью инсценировки он назвал и вывод Владимира Зеленского на авансцену любого хоть сколь-нибудь заметного международного форум.

    «Он выступает, произносит патетические речи, а когда вдруг неожиданно предлагает что-то разумное — ему бьют по рукам, как это было после стамбульского раунда российско-украинских переговоров», — отметил глава МИД России.