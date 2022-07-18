Лавров сравнил украинский кризис с «большой игрой» по сценарию

Украинский кризис предстает как «большая игра» по сценарию, отметил глава МИД России Сергей Лавров. При этом разговоры про готовность Запада учитывать права и интересы русских, которые после распада СССР оказались на независимой Украине и в других постсоветских странах — не более чем инсценировка.

Об этом Лавров написал в свой статье «Об инсценировках как методе политики Запада» для «Известий».

«Если смотреть на сегодняшние события через историческую призму, то весь украинский кризис предстает как „большая игра“ по сценарию, продвигавшемуся когда-то еще (Збигнев) Бжезинским. Разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой», — отметил он.

Лавров уточнил, что Вашингтон и Евросоюз еще в начале 2000-х годов стали открыто требовать от Украины сделать выбор, с кем она хочет сотрудничать — с Россией или Западом. А с 2014 года «Запад безоговорочно руководит» русофобским режимом, которому помог прийти к власти через госпереворот. Частью инсценировки он назвал и вывод Владимира Зеленского на авансцену любого хоть сколь-нибудь заметного международного форум.

«Он выступает, произносит патетические речи, а когда вдруг неожиданно предлагает что-то разумное — ему бьют по рукам, как это было после стамбульского раунда российско-украинских переговоров», — отметил глава МИД России.