Власть 10 марта 2023, 14:20 Лавров сравнил события в Грузии с Майданом на Украине Глава МИД Лавров заявил, что события в Грузии напоминают украинский Майдан РИА «Новости»

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Волна протестов в Грузии очень напоминает Майдан на Украине. Ситуация вокруг проекта закона об иностранных агентах стала только поводом для начала попытки сменить власть. Такое заявление сделал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — высказался Лавров.

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Протесты в Грузии начались на этой неделе после того, как парламент страны в первом чтении принял законопроект об иноагентах. Однако после двухдневных волнений власти решили отозвать документ.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что к событиям в Грузии, вероятно, приложила усилия «видимая рука». При этом в ситуации пытаются найти российский след. Россия не имеет к этому никакого отношения и с беспокойством продолжает следить за историей в соседней стране, подчеркнул представитель Кремля.