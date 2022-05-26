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    26 мая 2022, 21:12

    Лавров сообщил об интенсивном развитии российско-алжирских отношений

    Артур Блянихов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил интенсивное развитие стратегических отношений России и Алжира в ряде областей. Об этом сообщил RT.

    Лавров рассказал, что во время его визита в Алжир у него прошли очень хорошие переговоры с главой государства и руководителем внешнеполитического ведомства.

    «Мы подчеркнули, что наши отношения долгие годы базировались на декларации о стратегическом партнерстве, которая была подписана президентами в 2001 году. И с тех пор наши связи достаточно интенсивно, по-настоящему по-партнерски, стратегически развивались в целом ряде областей», — заметил дипломат.

    Он уточнил, что в прошлом году торговля между РФ и Алжиром превысила три миллиарда долларов. Лавров указал на совместные инвестиции, работу в рамках ОПЕК+ и Форума стран — экспортеров газа.

    «Мы пришли к выводу (и это была инициатива алжирской стороны), что наши отношения выходят на новое качество и это следовало бы зафиксировать в новом документе, который мы начали готовить», — добавил министр.