Власть 08 сентября 2023, 14:59 Лавров сообщил о попытках взорвать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» Лавров: у России есть данные о попытках взорвать газопровод «Турецкий поток» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия располагает информацией о том, что совершались попытки взорвать газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток» в Черном море, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом написал ТАСС.

Он также обвинил Украину в использовании гуманитарных коридоров для атак на российские гражданские и военные суда, которые охраняли энергетическую инфраструктуру.

Реклама

Ранее СМИ неправильно поняли президента России Владимира Путина: глава государства на переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи сообщил об атаках на корабли, охранявшие «Турецкий поток», а многие написали, что атаки совершались на сам газопровод. Ясность внес пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что информация о попытках киевского режима ударить по этим кораблям есть в общем доступе. Каждое из нападений удалось успешно отбить.