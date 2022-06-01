Лавров сообщил о планах по расчетам России и Китая в юанях и рублях

Россия и Китай планируют нарастить расчеты в юанях и рублях в международной торговле. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров во время международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

Лавров отметил, что США и Евросоюз превратили свои валюты в «инструмент шантажа».

«В [этих] условиях мы намерены развивать независимую финансовую инфраструктуру, существенно наращивать использование рубля и юаня в расчетах между нашими государствами. На их долю уже приходится четверть нашего товарооборота», — процитировало министра РИА «Новости».

Ранее аналитик Егор Жильников посоветовал покупать юань вместо доллара, спрогнозировав, что торговая активность китайской валюты сохранит тренд на увеличение. По словам эксперта, юань в меньшей степени, чем рубль, подвержен санкциям и внешнеэкономическому давлению.

Экономист Вячеслав Зайченко сообщил «360», что в перспективе юань может сменить доллар в качестве мировой резервной валюты, но пока это невозможно: валюта волатильна более чем на 2,5% в год.