Лавров сообщил o доставке гумпомощи в Афганистан

Российская делегация доставила новую партию гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом объяви глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь афганскому населению. В ноябре–декабре 2021 года доставили очередные три партии гуманитарных грузов, включая продовольствие и медикаменты. Еще одна партия гумпомощи доставлена на прошлой неделе, когда в Кабуле была межведомственная российская делегация», — сказал он во время выступления на Третьей министерской конференций стран-соседей Афганистана в китайском Туньси. Его процитировало РИА «Новости».

По его мнению, данный визит подтвердил заинтересованность обеих сторон в налаживании российско-афганского сотрудничества. В частности, речь идет о таких сферах, как транспорт, добыча полезных ископаемых, энергетика, гражданская авиация, сельское хозяйство.

Третья министерская конференции стран-соседей Афганистана началась в китайском Туньси, восточной провинции Аньхой, 31 марта. В ней участвуют Сергей Лавров, главы внешнеполитических ведомств и представители Китая, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Пакистана, Ирана.