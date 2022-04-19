Лавров: Россия сама установит правду о произошедшем в Буче

Россия занимается расследованием произошедшего в Буче, рассказал в интервью телеканалу India Today глава МИД РФ Сергей Лавров. Для этого была создана специальная комиссия, сообщил ТАСС.

В нее вошли общественные организации, которые имеют опыт расследования других громких дел, например, провокаций «Белых касок» в Сирии.

«Мы не остановимся перед установлением правды», — заявил Сергей Лавров.

Видео с телами убитых из Бучи появилось в интернете в начале апреля. Украинская сторона обвинила военных из России в массовой расправе несмотря на то, что они к тому моменту уже покинули город. Позднее эксперты не раз называли этот скандал постановкой, а специалисты МГИМО благодаря спутниковым снимкам и постам из соцсетей смогли восстановить хронологию событий и доказать несправедливость обвинений.

Ранее в МИД России заявили, что не стали инициировать расследование ООН случая в Буче, так как не уверены в непредвзятости организации.