Лавров: Россия не потерпит ультиматумов от Украины

Россия не потерпит никаких ультиматумов от других стран, в том числе от украинских властей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 22 апреля на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

«Мы никаких ультиматумов не потерпим», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что сейчас Россия ни с кем не обсуждает гарантий безопасности для Украины.

Министр также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот не получал никаких новых документов от России по поводу переговоров.

«Насколько он владеет ситуацией — не мне судить, но это просто характеристика того, где находится процесс под названием „переговоры“», — процитировало Лаврова РИА «Новости».

После передачи украинской стороне российских предложений переговоры застопорились, и заявления Украины создают впечатление о том, что ее властям не нужны эти переговоры и они «смирились со своей судьбой», подчеркнул Сергей Лавров на той же пресс-конференции.