Лавров расценил заявления Зеленского как разжигание межнациональной розни

Заявления украинских политиков и советы президента страны Владимира Зеленского о том, что русским лучше уезжать и искать себе место в РФ, расцениваются российскими властями как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», — заявил Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет».

Лавров напомнил, что в первых числах августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь предложил всем жителям Украины, не говорящим на украинском языке, покинуть страну.

Зеленский ранее предложил тем, кто любит РФ и хочет вхождения Донбасса в ее состав, «искать себе место в России». При этом он заявил, что без Украины на этой территории цивилизации не будет.

Накануне Зеленский подписал указ о блокировке веб-ресурсов «Ростелекома» и еще 11 российских компаний. Под санкции попали газеты «Московский комсомолец», а также издатель газеты «Ведомости» — «Бизнес ньюс медиа».