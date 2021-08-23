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    23 августа 2021, 08:54

    Лавров расценил заявления Зеленского как разжигание межнациональной розни

    Анастасия Калинина

    Заявления украинских политиков и советы президента страны Владимира Зеленского о том, что русским лучше уезжать и искать себе место в РФ, расцениваются российскими властями как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров расценил заявления Зеленского как разжигание межнациональной розни

    «Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни. Кстати, в странах Евросоюза за это предусмотрена уголовная ответственность», — заявил Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет».

    Лавров напомнил, что в первых числах августа уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь предложил всем жителям Украины, не говорящим на украинском языке, покинуть страну.

    Зеленский ранее предложил тем, кто любит РФ и хочет вхождения Донбасса в ее состав, «искать себе место в России». При этом он заявил, что без Украины на этой территории цивилизации не будет.

    Накануне Зеленский подписал указ о блокировке веб-ресурсов «Ростелекома» и еще 11 российских компаний. Под санкции попали газеты «Московский комсомолец», а также издатель газеты «Ведомости» — «Бизнес ньюс медиа».