Лавров рассмешил журналистов ответом на вопрос о новом министре иностранных дел

Сергей Лавров заявил, что исполняет обязанности министра иностранных дел, как ему и поручили три дня назад. Так Лавров ответил на вопрос о том, хочет ли он остаться работать в правительстве.

«Вы все-таки давно, наверное, журналисткой уже работаете. Наверное, сами понимаете. <…> Видите, все засмеялись. Мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю», — сказал Лавров на пресс-конференции в МИД, его цитирует РИА «Новости».

В то же время и. о. главы МИД заявил, что намерен принять участие в Берлинской конференции по Ливии, которая пройдет 19 января. Лавров сообщил, что перед конференцией на высшем уровне он должен встретиться с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Лаврову задавали тот же вопрос накануне в филиале МГИМО МИД России в Ташкенте. Опытный дипломат на это ответил, что всегда честно исполнял свою работу и сейчас продолжает так делать.

Лавров возглавляет Министерство иностранных дел с 2004 года, до этого он в течение 10 лет был постпредом России в ООН и Совбезе ООН.

Правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе 15 января, все члены Кабмина стали исполняющими обязанности. В четверг, 16 января, премьер-министром официально стал Михаил Мишустин. Новый состав правительства пока не объявлен.