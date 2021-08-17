Лавров рассказал про любовь к «Спартаку» с самого детства

Глава МИД России Сергей Лавров на выступлении в Балтийском федеральном университете имени Канта рассказал о своей любимой футбольной команде. По словам министра, он с самого детства является ярым болельщиком московского «Спартака». Об этом написало ИА НСН.

«Наш дом стоял в 100 метрах от стадиона „Спартак“. Ну и, естественно, на „Спартак“ мы ходили, когда играла местная заводская команда», — сообщил Лавров.

Он также добавил, что и сам активно ходил на тренировки по футболу и хоккею. К слову, этими видами спорта министр продолжает заниматься по сей день. А своей любимой команде красно-белых глава МИД посоветовал играть еще более «активнее и результативнее».