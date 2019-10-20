Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии на примере США

По словам руководителя внешнеполитического российского ведомства, прежде чем реагировать на негативные выпады в свой адрес нужно провести анализ и понять, по какой причине оппонент пошел на этот шаг.

Лавров рассказал, когда ему было стыдно за происходящее в стране Подробнее

«Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода „разводку“», — пояснил Сергей Лавров.

Он напомнил, что когда заканчивался второй срок бывшего президента США Барака Обамы, его администрация в декабре 2016 года выслала 35 российских дипломатов из страны, а после закрыли два российских дипломатических здания в Сан-Франциско и Вашингтоне. Тогда Москва выдержала паузу.

Все понимали, что этот «прощальный подарок» демократов направлен на то, чтобы изначально испортить отношения России с администрацией нового президента Дональда Трампа. В ноябре он уже выиграл выборы и после ухода Обамы должен был занять Белый дом.

Однако наладить отношения с новым президентом не позволил Конгресс США, который игнорировал все декларации нового лидера страны.

«Когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали», — добавил Лавров. При этом он особо подчеркнул, что так действовать нельзя, когда речь идет о принципиальных вопросах. В таких случая требуется отвечать сразу.

Ранее в этом же интервью Сергей Лавров поделился тем, что ему бывает стыдно за несколько случаев, когда распадался Советский Союз. Он пояснил, что это связано с поведением некоторых известных людей в той ситуации. Министр подчеркнул, что не хочет давать им оценок. Их имена он также не назвал.