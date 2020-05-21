Лавров рассказал о последствиях сложностей с «Северным потоком — 2» для ЕС
По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, трудности с «Северным потоком — 2» могут привести к росту цен на газ для Европы. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам совещания СГБМ (Совета государств Балтийского моря), сообщил сайт oilcapital.ru.
Глава российского МИД выразил уверенность, что российский проект будет реализован. И в этом заинтересованы все европейские страны, являющиеся участниками его реализации. В глобальном масштабе в российском газопроводе нуждается вся Европа, ведь это укрепит ее энергобезопасность.
Лавров подчеркнул, что для стран Евросоюза повышение цены на российский газ снизит неконкурентоспособность американского сжиженного газа. Он добавил, что такого мнения придерживаются эксперты.