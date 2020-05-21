Глава российского МИД выразил уверенность, что российский проект будет реализован. И в этом заинтересованы все европейские страны, являющиеся участниками его реализации. В глобальном масштабе в российском газопроводе нуждается вся Европа, ведь это укрепит ее энергобезопасность.

Лавров подчеркнул, что для стран Евросоюза повышение цены на российский газ снизит неконкурентоспособность американского сжиженного газа. Он добавил, что такого мнения придерживаются эксперты.