Лавров рассказал о письме Трампа о желании наладить диалог

Президент США Дональд Трамп направил в Москву письменное подтверждение готовности налаживать диалог с Москвой. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — сказал Лавров в ходе программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров встречался с Трампом и госсекретарем Майком Помпео в Вашингтоне на прошлой неделе. По итогам переговоров, президент США сказал, что провел «очень хорошую встречу». По его словам, обсуждались ситуации в Иране и Северной Корее, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также контроль над ядерным оружием. Представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что также обсуждались афганская проблематика и ситуация в Сирии, вопросы безопасности, разоружения и стратегической стабильности.

На пресс-конференции после переговоров Лавров объявил, что предложил Трампу опубликовать переписку Москвы и Вашингтона по теме приписываемого РФ «вмешательства» в выборы.

Лавров отметил, что в целом встреча прошла в атмосфере взаимопонимания. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поприветствовал общение Лаврова и Трампа, но заявил, что рано говорить о позитивных сдвигах в отношениях между странами.