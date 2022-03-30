Лавров рассказал о намерениях России последовательно развивать отношения с Китаем

Россия заинтересована в том, чтобы отношения с КНР развивались последовательно и устойчиво. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с КНР продолжали устойчиво и последовательно развиваться, об этом договорились наши лидеры — президент [РФ Владимир] Путин и председатель [КНР] Си Цзиньпин», — сказал он на встрече с министром иностранных дел, членом Госсовета КНР Ван И. Его слова привел ТАСС.

Лавров добавил, что российская сторона будет рассматривать конкретные шаги, нацеленные на последовательное воплощение в жизнь.

Российский министр подчеркнул, что очень рад пообщаться со своим коллегой. По его словам, РФ И КНР — единомышленники, они будут двигаться к справедливому и многополярному миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений», добавил Лавров.