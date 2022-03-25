Лавров рассказал о гитлеровских планах Запада на Россию

Запад объявил России настоящую войну. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он сказал, что западные страны используют различные методы. Их целью Лавров назвал «уничтожить российскую российскую экономику, да и Россию в целом». Слова главы МИД опубликовало РИА «Новости».

Лавров заявил, что Запад «планирует сломать, уничтожить, задушить» страну. По его мнению, антироссийские санкции и риторика противников РФ похожи на проявления фашизма.

По его словам, зарубежные политики не скрывают своих настроений.

«Сегодня нам объявили настоящую гибридную войну, тотальную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда они говорят, что хотят сделать с Российской Федерацией», — сказал Лавров.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Часть западных стран выразила несогласие с принципами и целями кампании. В качестве ответных мер были введены антироссийские санкции. Ограничения коснулись экономических процессов, бизнеса, а также ряда политиков и публичных лиц страны.