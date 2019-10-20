Лавров рассказал, когда ему было стыдно за ситуацию в стране
Министр иностранных дел России Сергей Лавров стыдится некоторых периодов в истории своей страны. Они связаны с Советским союзом. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Россия-1».
Каждому честному человеку знакомо чувство, когда бывает не по себе от происходящего в государстве, уверен дипломат.
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«Это очень индивидуально и лично», — объяснил Лавров.
Глава ведомства знаком с этим на личном опыте. Его вгоняют в краску несколько случаев, связанных с периодом распада СССР, отметила «Газета.ru».
«Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», — добавил Лавров.
Об этом политик рассказал в интервью, посвященном 75-летию МГИМО.
Ранее чиновник говорил, что чувство любви к Родине закладывается у человека с первых лет жизни. Родина начинается с мамы.