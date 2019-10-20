Лавров рассказал, когда ему было стыдно за ситуацию в стране

Каждому честному человеку знакомо чувство, когда бывает не по себе от происходящего в государстве, уверен дипломат.

Лавров рассказал, как был студентом и варил бетон Подробнее

«Это очень индивидуально и лично», — объяснил Лавров.

Глава ведомства знаком с этим на личном опыте. Его вгоняют в краску несколько случаев, связанных с периодом распада СССР, отметила «Газета.ru».

«Не хочу давать сейчас никому оценку, но это было связано с тем, как целый ряд известных людей повел себя в той ситуации», — добавил Лавров.

Об этом политик рассказал в интервью, посвященном 75-летию МГИМО.

Ранее чиновник говорил, что чувство любви к Родине закладывается у человека с первых лет жизни. Родина начинается с мамы.