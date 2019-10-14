Лавров рассказал, как случайно выбрал дипломатию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не собирался связывать свою жизнь с дипломатией. Он хотел поступать в МИФИ, а не в МГИМО. Однако все сложилось по-другому.

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«Я подавал документы в МИФИ (Московский инженерно-физический институт — прим. ред.), но моя мама сказала: „Ну, ради Бога, раз ты хочешь в МИФИ — иди в МИФИ. Но в МИФИ, как и в большинстве других вузов, экзамены 1 августа, а в МГИМО — 1 июля. Что тебе стоит?“» — вспомнил Лавров в документальном фильме Первого канала, посвященного 75-летию МГИМО МИД России. Министра процитировало РИА «Новости».

Мама говорила ему, что попытка поступить на международные отношения никак не скажется на его намерении пойти в МИФИ. Она советовала сыну просто попробовать себя в чем-то другом. В итоге Лавров согласился и сдал экзамены в МГИМО.

По его собственному признанию, после этого он посвятил весь июль не подготовке к поступлению в МИФИ, а строительству котлована для Останкинского телецентра. Лавров рассказал, что вместе с ним там тогда работал его будущий друг и впоследствии ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Мы закладывали основы для тех высочайших технологических возможностей, которыми сегодня обладает наше телевидение», — пошутил министр иностранных дел.