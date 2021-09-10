Лавров рассказал, что такое любовь к Родине и настоящий патриотизм

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, чем для него является Россия и как понимает патриотизм. Слова дипломата о Родине привело «РИА Новости».

Лавров уверен, что нужно обязательно хорошо знать творчество главных российских писателей и поэтов. Патриотизма не будет без чтения Пушкина, Есенина. Россия для министра — это все его предки, память о которых нужно беречь и хранить. Это родители, друзья и близкие. Это ощущение собственных корней, связи с русским народом и его историей.

«Я думаю, что все это вместе, когда у каждого это есть, то нас никто не победит, потому что тогда это все складывается, это и есть любовь к отечеству, любовь к своей стране, настоящий патриотизм. Я именно так воспринимаю все это», — сказал Лавров на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021».

Лавров назвал настоящим безобразием то, что в учебниках истории для школьников до сих пор есть огромные пробелы. Например, связанные с такой важной вехой, как Великая Отечественная война. Министр отметил, что в эпоху гаджетов очень важно, как родители направят своих детей, привьют ли они им любовь к тому месту, где они родились и живут.

Дипломат отметил, что в США, к примеру, очень распространены переезды по всему миру. В России в этом плане люди пока остаются более консервативными, стараются не так уж часто переезжать. Лавров считает, что такое качество россиян нужно беречь и развивать.

Министр сказал и о том, что в последнее время западные страны негласно воюют с российскими журналистами. Их не пускают на мероприятия и объясняют, что якобы просто не хватило места.