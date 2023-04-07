Власть 07 апреля 2023, 15:47 Лавров рассказал, что имел в виду под фразой «ждать осталось недолго» Лавров объяснил фразу «ждать осталось недолго» об отношениях России и США РИА «Новости»

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Глава российского МИД Сергей Лавров пояснил свою фразу «ждать осталось недолго» в контексте отношений РФ и США. Он имел в виду, что правда все равно восторжествует, сообщил ТАСС.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу журналист попросил Лаврова пояснить его высказывание.

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«Я имел в виду, что все равно правда восторжествует. В этом нет никаких сомнений. „Недолго“ может быть применимо к различным временным отрезкам. В историческом плане — точно», — сказал министр иностранных дел России.

Он подчеркнул, что был расчет на то, что после этой фразы мир вздрогнет.

Глава МИД России заявил в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, что США и РФ находятся в горячей фазе войны, потому что Украина ведет боевые действия с помощью американского оружия. По его словам, еще есть надежда на то, что у Соединенных Штатов «проснется разум» для возобновления диалога. Тогда Лавров и добавил, что этого «ждать недолго осталось».