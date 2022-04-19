Лавров раскрыл причину спецоперации РФ на Украине

Россия намерена положить конец мировому господству США с помощью спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24». Его слова процитировала «Газета.ру».

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — сказал он.

Он подчеркнул, что Америка регулярно нарушает международные договоренности и вмешивается во внутреннюю и внешнюю политику других стран. Также Лавров сказал, что Запад резко поменял отношение к РФ. Текущую риторику по отношению к России он назвал «озлобленной, в чем-то даже остервенелой».

Лавров заявил, что спецоперация на Украине стала лишь поводом для роста ненависти Запада по отношению к РФ. Текущую ситуацию США и Европа будут вовсю использовать для подавления России, сказал глава МИД. При этом он отметил, что РФ «никогда не будет занимать подчиненное положение».