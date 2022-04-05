Лавров раскрыл истинную цель публикаций о Буче

Широкая публикация материалов про Бучу призвана отвлечь внимание от того, что Украина решила отказаться от своих предложений в Стамбуле. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24». По его данным, Киев пытался прервать переговорный процесс.

«У нас есть все основания полагать, что сделано это (провокация в Буче) было для того, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса, отвлечь внимание от того, что украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали фальшивку про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс», — сказал Лавров.

Ранее власти Украины и мировые СМИ распространили фото- и видеозаписи, снятые в городе Буча Киевской области. На кадрах изображено большое количество мертвых людей на улицах. При этом Запад попытался обвинить в причастности к произошедшему российскую сторону.

В Министерстве обороны РФ заявили, что все материалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих в Буче, являются «очередной провокацией». По информации военного ведомства, за время нахождения данного населенного пункта под контролем ВС РФ, не пострадал ни один местный житель. Также в министерстве подчеркнули, что российские подразделения вышли из Бучи 30 марта, выезды из города в северном направлении не блокировались, а южные окраины регулярно обстреливались украинскими войсками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «категорически отвергает» какие-либо обвинения в причастности к гибели людей в Буче. При этом он усомнился, что в настоящее время получится организовать беспристрастное международное расследование ситуации в украинском городе.