Лавров раскритиковал власти Германии за отказ ответить на запросы России по Навальному

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Германию в неподобающем отношении к запросам РФ по Навальному. Он уточнил, что к немецким коллегам есть много вопросов.

«У нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит RT.

Министр иностранных дел упомянул и официальный запрос Генеральной прокуратуры на получение правовой помощи согласно соглашениям между странами. Кроме того, он акцентировал внимание на том, каким тоном немецкое правительство рассказывает о ситуации с Навальным мировому сообществу. По словам Лаврова, Германия не отвечает на законные запросы Москвы и «высокомерно» заявляет, что у нас «сами все знают».

Ранее в правительстве Германии заявили, что теперь будут руководствоваться предписаниями Организации по запрещению химического оружия в вопросах обмена информацией об Алексее Навальном. Также представители власти ФРГ не собираются принимать участие в организации правовой помощи российским коллегам. Теперь этим займется независимая система правосудия.