Лавров провел встречу с представителем Пакистана

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с представителем из Пакистана. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на официальный сайт МИДа.

Сергей Лавров провел беседу с главой МИДа Пакистана Шахом Мехмудом Куреши на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества. Политики обсудили региональную и международную повестку. В частности беседа коснулась ситуации в Афганистане. Стороны высказались о взаимном сотрудничестве.

«Это прекрасная возможность сверить часы. Я бы хотел вновь выразить благодарность за гостеприимство, оказанное моей делегации, когда я посещал с визитом Исламабад в этом году. Тогда нам удалось провести очень хороший анализ наших двусторонних отношений», — заявил Лавров.