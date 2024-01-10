Власть 10 января 2024, 20:50 Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая Лавров и Ван И высоко оценили прошлогоднее партнерство России и Китая РИА «Новости»

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Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с китайским коллегой Ван И. Они высоко оценили главные итоги прошлогоднего партнерства двух стран, сообщила пресс-служба российского министерства.

Лавров и Ван И подтвердили активное развитие политического диалога и практического сотрудничества, которые оказались устойчивыми в условиях нестабильности в мире. Министры отметили, что стратегическое взаимодействие России и Китая особенно важно для формирования справедливого миропорядка.

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Главы МИД поговорили и о взаимной торговле. Сотрудничество в этой сфере преодолело внешние вызовы, товарооборот двух стран превысил 200 миллиардов долларов по итогам 2023 года. Стороны подчеркнули, что хотят наращивать гуманитарные связи в спорте, науке, образовании. Кроме того, они выразили общее неприятие санкционному давлению Запада на Россию и Китай.

Ранее Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой иранского МИД. Он выразил соболезнования в связи гибелью людей при теракте в Кермане.