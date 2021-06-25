Лавров провел переговоры с главой МИД Италии

Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Италии Луиджи Ди Майо. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Министры обсудили отношения двух государств. Инициатором переговоров стал Ди Майо. Также разговор велся о предстоящих политических контактах между Россией и Италией и подготовке к заседанию глав МИД ОБСЕ.

Ранее Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей провели телефонные переговоры на тему сотрудничества между странами.