Власть 01 июля 2023, 00:21 Лавров прокомментировал вопрос о «мире взамен территорий» на Украине Глава МИД Лавров: Россия борется не за территории, а за русских людей YouTube

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Россия в конфликте на Украине борется не за территории, а за русских людей и свою историю. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на вопрос, возможен ли «мир взамен территорий», заданный в ходе интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии». Видео опубликовали на YouTube-канале ведомства.

Глава МИД отметил, что это подход «как на базаре»: ты — мне, я — тебе.

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«Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН. И который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства привел пример, что невозможно представить отмену одного из государственных языков в Швейцарии, Бельгии или Ирландии. На Украине проживает минимум 20% этнических русских, и еще больше людей думает и говорит на русском языке.

Президент Украины Владимир Зеленский, следуя приказу Запада, планомерно уничтожает в своей стране любое проявление русской цивилизации. В результате переворота Украину превратили в инструмент сдерживания и подрыва безопасности РФ, отметил Лавров.