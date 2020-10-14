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    14 октября 2020, 15:54

    Лавров прокомментировал песню Слепакова «Америка нас не любит»

    Полина Петрова

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал песню российского комика Семена Слепакова «Америка нас не любит», информирует радио Sputnik.
    Лавров прокомментировал песню Слепакова «Америка нас не любит»

    Политик заметил, что юморист хорошо понял суть отношения США и других стран к России, информирует «Царьград».

    «Могу еще сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда написал текст, начинающийся словами „Америка нас не любит“», — подчеркнул Лавров.

    Отмечается, что в тексте музыкальной композиции комика говорится о нелюбви к РФ таких стран как Соединенные Штаты Америки, Англия, Германия, Франция и Япония.

    Ранее Лавров заявил, что Россия может прекратить диалог с Европейским союзом, если Запад не будет поддерживать взаимное уважение в дипломатических отношениях. По мнению главы МИД РФ, в Еврокомиссии считают, что с нынешней российской властью не получается геополитического партнерства, значит, «так тому и быть». Кроме того, политик добавил, что ЕС ведет себя неподобающим образом в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.