Лавров прокомментировал песню Слепакова «Америка нас не любит»

Политик заметил, что юморист хорошо понял суть отношения США и других стран к России, информирует «Царьград».

«Могу еще сказать, что, думаю, глубоко проник в понимание предмета Семен Слепаков, когда написал текст, начинающийся словами „Америка нас не любит“», — подчеркнул Лавров.

Отмечается, что в тексте музыкальной композиции комика говорится о нелюбви к РФ таких стран как Соединенные Штаты Америки, Англия, Германия, Франция и Япония.

Ранее Лавров заявил, что Россия может прекратить диалог с Европейским союзом, если Запад не будет поддерживать взаимное уважение в дипломатических отношениях. По мнению главы МИД РФ, в Еврокомиссии считают, что с нынешней российской властью не получается геополитического партнерства, значит, «так тому и быть». Кроме того, политик добавил, что ЕС ведет себя неподобающим образом в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.