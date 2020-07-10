Лавров прокомментировал книгу Болтона

По данным сайта «Газета.ru», Лавров добавил, что в Америке почти все чиновники, занимавшие должности не меньше года, пишут мемуары. Также он уточнил, что у Болтона свои взгляды на политику США в отношении других стран.

«Я оставляю на совести Джона и подачу материала, и в целом раскрытие в тексте неких пикантных, чувствительных подробностей, оставляю на его совести и явные приукрашивания деятельности Вашингтона в той или иной ситуации», — заключил Лавров.

Ранее бывший советник президента США по нацбезопасности, заявил, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп больше времени проводит, смотря телевизор, чем находится в Овальном кабинете Белого дома. Президент США больше доверяет людям, которые говорят что-то по ТВ, чем тем, кто его окружает в правительстве, считает он. По словам Болтона, телевизоры в Белом доме показывают новости.