Власть 30 июня 2023, 22:25 Лавров призвал Запад не волноваться об обстановке в России Глава МИД Лавров: Россия не обязана заверять кого-то в своей стабильности РИА «Новости»

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Россия после попытки вооруженного мятежа стала сильней, Западу не стоит беспокоиться об обстановке в стране и ее национальных интересах. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об этом на брифинге, который транслировала пресс-служба министерства.

Агентство Reuters спросило, насколько стабильна обстановка в России — крупнейшей ядерной державе. Министр ответил, что власти не обязаны давать гарантий или что-то комментировать.

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«Мы не обязаны никому ничего объяснять, давать какие-то заверения. Мы действуем транспарентно, на эту тему высказался президент России Владимир Путин и все политические силы страны», — сказал Сергей Лавров.

Министр заявил, что если у кого-то на Западе остались какие-то сомнения, это только его проблемы. У самой России есть серьезные сомнения в адекватности многих западных руководителей. В качестве примера Сергей Лавров процитировал заявления политиков о том, что они как члены правительства понимали страдания своих избирателей, но решили помогать Украине ради победы над Россией.

Министр сказал, что Западу не стоит беспокоиться о национальных интересах России, она всегда из любых передряг выходила крепче и сильней.